​Из ТЦ «Аура» в Сургуте эвакуируют посетителей из-за подозрительного предмета // ФОТО

Из торгового центра «Аура» в Сургуте эвакуируют людей из-за подозрительного предмета, обнаруженного на кассе. «Эвакуация полным ходом, ещё вышли с трудом оттуда. Наверное учебная тревога или опять сомнительный предмет нашли», - пишут очевидцы в одном из городских пабликов во «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены, прим.ред.).
На месте происшествия работают экстренные службы и взрывотехники.
Фото: СИА-ПРЕСС
Фото: К-Информ
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00