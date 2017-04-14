За первый квартал 2017 года пассажиропоток сургутского аэропорта вырос на 19 процентов. За три месяца аэропорт обслужил почти 336 тысяч пассажиров.

«С начала года на рейсах внутри страны было обслужено 295773 пассажира, что на 17,5 процента превышает показатели объемов перевозок за аналогичный период прошлого года. Существенный рост отмечается и на международных авиалиниях – пассажиропоток вырос на 31 процент и составил 40049 пассажиров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5 процента возросло общее количество самолетовылетов. Всего за три месяца текущего года было обслужено 2200 самолетовылетов», - уточнили в группе по связям с общественностью ОАО «Аэропорт Сургут».

Самыми популярными авианаправлениями из аэропорта Сургута стали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Самару и Тюмень. Среди международных направлений – в Камрань, Худжанд, Бангкок, Ош и Бишкек.

В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров в аэропорту города вошли авиакомпании «ЮТэйр», «Победа» и «Аэрофлот».