​В Сургуте и районе ищут добровольцев для поисков пропавшего Александра Рудакова // ОРИЕНТИРОВКА

Волонтеры Сургута и района приглашают добровольцев принять участие в поисках пропавшего 27 марта 39-летнего Александра Рудакова. Сбор планируют организовать в субботу, 15 апреля, ориентировочно в 10.30 в Барсово. Организационные вопросы обсуждаются в группе «Поиск Пропавших Детей — Сургут».
Напомним, Александр Рудаков около 16.00 27 марта ушел из дома, расположенного по адресу: г.п. Барсово, ул. Апрельская, д. 5. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.
Приметы: на вид 37 - 40 лет, рост 180 см., плотного телосложения. Волосы темно-русые длиной до плеч и зачесаны назад, имеются лобные залысины. Носит очки.
Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, спортивные штаны серого цвета, красная футболка и замшевые черные ботинки.
Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка в виде змеи, обвивающей меч.
Мифы и факты о хосписе. Светлана Стоцкая, директор сургутского хосписа «Золотое сердце» // ONLINE 20 апреля в 15.00