​В Сургуте и районе ищут добровольцев для поисков пропавшего Александра Рудакова // ОРИЕНТИРОВКА

Волонтеры Сургута и района приглашают добровольцев принять участие в поисках пропавшего 27 марта 39-летнего Александра Рудакова. Сбор планируют организовать в субботу, 15 апреля, ориентировочно в 10.30 в Барсово. Организационные вопросы обсуждаются в группе «Поиск Пропавших Детей — Сургут».

Напомним, Александр Рудаков около 16.00 27 марта ушел из дома, расположенного по адресу: г.п. Барсово, ул. Апрельская, д. 5. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 37 - 40 лет, рост 180 см., плотного телосложения. Волосы темно-русые длиной до плеч и зачесаны назад, имеются лобные залысины. Носит очки.

Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, спортивные штаны серого цвета, красная футболка и замшевые черные ботинки.

Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка в виде змеи, обвивающей меч.