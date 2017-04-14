​Католиков Сургута приглашают отпраздновать Пасху в приходе Святого Иосифа Труженика

В этом году Католическая Церковь отмечает Пасху 16 апреля. Настоятель прихода Римско-католический прихода Святого Иосифа Труженика отец Марэк Ящковски приглашает всех католиков Сургута и тех, кому это интересно, встретить праздник вместе.

Священное Пасхальное Триденствие началось уже в минувший четверг, когда католики воспомнили Тайную Вечерю, когда Иисус установил таинства Евхаристии и Священства, вкусил с Апостолами последнюю вечерю перед Своими страданиями.

В Страстную Пятницу, 14 апреля, в 19.00 в приходе будут вспоминать смерть Иисуса. В этот день католики соблюдают строгий пост, вечером совершается торжественное богослужение – Литургия Почитания Креста. После нее многие обычно еще долго молятся перед Гробом Господним.

В Великую Субботу, 15 апреля, в 21.00 в приходе начнется самая торжественная литургия года. «Сначала перед храмом освящается огонь и от него зажигается пасхальная свеча – Пасхал, в знак того, что Иисус Своим воскресением освящает, разъяснивает тьму и мрак греха в этом мире. Потом следуют литургия Слова, литургия Крещения, когда взрослые, которые в течение года готовились, принимают таинство Крещения, а все остальные обновляют свои крещальные обеты. Последняя часть этого богослужения - это литургия Евхаристии», - рассказал отец Марэк Ящковски.

В Великую Субботу перед литургией также освящается пасхальная пища.

Напомним, приход Святого Иосифа Труженика расположен в Сургуте по адресу: Проспект Набережный, 19/1.