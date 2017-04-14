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​На Сургутский район надвигается Библионочь

Мастер-классы, творческие встречи, квесты, встречи с перспективной молодёжью, литературное кафе, экскурсии и выставки – всё это и не только пройдёт 21 апреля в библиотеках Сургутского района в рамках всероссийской акции в поддержку чтения «Библионочь – 2017».

«Новое прочтение» - сквозная тема всех мероприятий ежегодного фестиваля чтения. «Новое прочтение» – это возможность показать новые подходы к литературе, расширить границы восприятия библиотеки, открыть ранее не используемые форматы общения читателя с книгой.

Центральная районная, Высокомысовская, Солнечная, Локосовская и Угутская библиотеки открывают свои двери для полуночников. С 18.00 на всех площадках библиотек одновременно будут проходить мероприятия разной тематики и содержания.

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В Центральной районной библиотеке им. Г. А. Пирожникова череду мероприятий откроет Театр пластики и пантомимы «Гротеск» Сургутского государственного университета. Актёры представят публике театрализованную постановку «Купидон».

Перед любителями музыкального искусства выступит участница шоу «Голос на первом» Алёна Поль, которая исполнит для гостей песни из своего нового музыкального альбома. Посетители также познакомятся с творческими успехами и увлечениями Алёны Поль. Своей жизненной «формулой успеха» также поделится молодой организатор PR мероприятий, рекламщик №1 в Сургуте - Ирина Логвиненко. Для гостей «Библионочи» Ирина раскроет все тайны: «Как добиться успеха в бизнесе? Или как заработать на творчестве?».

Читальный зал приглашает читателей на дегустацию литературных новинок. Импровизированное литературное кафе «Вкусная книга» - «угостит» читателей интересными историями и книжными новинками, а также горячим чаем с печеньем.

Для тех, кто любит активный отдых и жаждет новых острых ощущений, для бесстрашных книголюбов будет проведён живой квест «Очень страшная экскурсия». В этом необычном и захватывающем приключении участникам не обойтись без смекалки и логического мышления.

В фотозоне «Идея подарка», оформленной в стилистике «Новое прочтение», все гости «Библионочи» смогут сделать фотосессию вместе со своими друзьями. Здесь вы найдёте съедобные букеты, книги и необычные зонты. Всё это посетители не только увидят, но и смогут приобрести. Впервые, партнёрами «Библионочи» выступают Buketmari и Zontlove, под руководством Марианны Григори и Юлии Хорошиловой.

Студия праздника «Маска» устроит для посетителей презентацию «ЛЕДИ ФУРШЕТ»: девушка, одетая в специальное платье-стол, угостит посетителей свежайшим зефиром и ягодным морсом.

Самых любознательных ждут мастер-классы:

Вы любите путешествовать? Тогда мы советуем Вам посетить мастер-класс «Английский для путешественников». Преподаватель школы иностранных языков Studio 47 поделится всеми тонкостями свободного владения английским языком. Мастер-класс «Секреты тактильной книги» – проведёт швейная фабрика «Сургутнефтегаза». Вы давно мечтали составить своё генеалогическое древо и не знаете с чего начать? А. Федулов и Сургутский городской архив проведут мастер- класс «Моё генеалогическое древо».

Исключительно в этот вечер расширяет время и формат своей работы книжный магазин «Живое слово»: продажа литературных новинок также будет осуществляться на протяжении всей акции.

Весь вечер для детей будет работать детский уголок «Библионяня»: настольные игры, просмотр мультфильмов, мастер - классы для детей и весёлые аниматоры от агентства детских праздников Fantasy.

Мы постараемся, чтобы вам в библиотеке было интересно, познавательно и современно. Библиотека – место интересных встреч и событий!

Подробная информация и программа мероприятий опубликованы на сайте Сургутской районной библиотечной системы www.raionka.ru. Справки по телефону: 25-26-87. Вход на все мероприятия свободный.


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Сегодня в 13:56, просмотров: 95, комментариев: 0


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