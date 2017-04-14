Освятить пасхальные куличи можно будет во всех храмах Сургута // РАСПИСАНИЕ

Во всех храмах Сургута в субботу и воскресенье можно будет освятить пасхальные куличи и прочую снедь. Традиционно праздничные обряды начнут проводить уже в субботу, 15 апреля. Богослужение в честь Светлого Воскресения Христова пройдут во всех храмах с 23.00 субботы до 03.30 воскресенья.

В Соборе Преображения Господня на улице Мелик-Карамова освящение пасхальной будет проводиться с 14.00 15 апреля до 16.00 16 апреля.

В храме в честь свт. Николая Чудотворца на улице Заводская, 31: с 14.00 15 апреля до 16.00 16 апреля

В храме в честь св. вмч. Георгия Победоносца на улице Университетская, 12: с 14.00 15 апреля до 16.00 16 апреля

В храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на пр. Кедровый, 4 в НГДУ: с 14.00 15 апреля до 5.00 16 апреля, с 8.00 16 апреля до 16.00 16 апреля.

В храме в честь иконы Божией Матери «Умиление» на улице Крылова 18: с 10.00 15 апреля до 4.00 16 апреля

В храме в честь свт. Луки на Нефтеюганское шоссе 20/2: с 14.00 15 апреля до 4.00 16 апреля; с 8.00 16 апреля до 16.00 16 апреля

В храме всех святых в земле Сибирской Просиявших в ИКЦ «Старый Сургут»: с 22.00 15 апреля до 4.00 16 апреля; с 11.00 16 апреля до 13.00 16 апреля

В храме Лазаря Четверодневного на Чернореченском кладбище: с 22.00 15 апреля до 4.00 16 апреля.

Во временном храме на территории строящегося Троицкого собора на пересечении проспекта Мира и улицы Островского: с 22.00 15 апреля до 4.00 16 апреля.

Горожан просят обратить внимание на то, что во время праздничных богослужений освящения снеди проводиться не будет.