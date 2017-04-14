В Окружном кардиодиспансере начала работу научно-практическая конференция, на которой кардиологи обсудят вопросы, связанные с диагностикой и лечением сердечной недостаточности и нарушений ритма и подведут итоги нового проекта ОКД по телемедицинскому консультированию детей с врожденными пороками сердца.

В работе окружной конференции принимают участие известные российские ученые, врачи-кардиологи, сердечно-сосудистые хирурги и рентгенохирурги, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей. В частности, в этот раз в Сургут приехал директор Сибирского отделения РАМН, руководитель научно-образовательного центра «Генетика заболеваний человека» профессор Михаил Воевода.

«Мы будем обсуждать результаты самого крупного события, которое произошло в этом году в области лечения заболевания атеросклеротического генеза. Речь идет о международном исследовании под названием «Фурье», где впервые была доказана эффективность применения принципиально новых препаратов для коррекции повышенного уровня холестерина. Россия принимала активное участие в этом исследовании наряду с другими странами, и сейчас мы находимся на этапе обсуждения того, как мы можем модифицировать систему лечения больных с атеросклерозом. Внедрение в клиническую практику препаратов нового поколения позволит существенно расширить наши возможности в снижении холестерина, что в свою очередь создает предпосылки для совершенно новых перспектив в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», - рассказал ученый.

Главный врач окружного кардиологического диспансера Ирина Урванцева рассказала, что в этом году на традиционных круглых столах выступят специалисты всех четырех сосудистых центров, созданных на территории Югры. «По итогам заседаний мы планируем разработать стратегию дальнейшей работы и единые подходы в ведении больных с острым коронарным синдромом, чтобы вне независимости от того, где больной проживает, ему была гарантирована качественная медицинская помощь», - отметила главный кардиолог Югры.

Также в этом году впервые в рамках научной конференции состоится семинар «Сестринское операционное дело», на котором рассмотрят профилактику инфекций, связанных с оказанием медпомощи при катетеризации периферических сосудов, и инновационный подход в работе медперсонала среднего звена.