​В Сургуте перед судом предстанут сбытчики поддельных купюр

В Сургуте в суд передано дело пяти сбытчиков поддельных купюр. Обвиняемые приобрели у неустановленного следствием лица восемь фальшивок номиналом в пять тысяч рублей для дальнейшего их сбыта на территории города. Сбывали подделки в торговых точках, совершая там незначительные покупки. С апреля по май 2016 года им удалось сбыть поддельные купюры, после чего их действия были пресечены сотрудниками полиции

«Прокуратура Сургута утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации). В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства.