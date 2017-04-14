​Сургутская дума соберет собственную молодежную палату

Три года при Думе ХМАО-Югры работает молодежный парламент, который особое внимание уделяет вопросам привлечения молодежи к законотворческой деятельности, развитию предпринимательства, проблемам межнациональных взаимоотношений, и другим социально значимым вопросам.

Есть такие парламенты и при думах Нижневартовска, Когалыма, Нефтеюганского района. И вот, совсем скоро появится Молодежная палата при Думе города Сургута. Уже сформирован состав организационного комитета, с ним можно ознакомиться здесь. Желающие смогут направлять свои заявки. Но, как мы уже сообщали, избираться в Молодежную палату кандидаты будут по принципу делегирования.

По словам заместителя Председателя Думы, руководителя фракции партии в «Единая Россия» в Думе Сургута Сергея Васина, городские депутаты сразу же одобрили идею создания этого молодежного органа. Споры вызвал только метод избрания в палату. «Все 25 сургутских депутатов – члены партии «Единая Россия» и если вдруг возникают вопросы, которые по какой-то причине решаются на комитетах – их выносят на заседание фракции. И вопрос о способе избрания в молодежную палату, решался как раз на фракции, поскольку мнения у депутатов разделились: одни настаивали на процедуре выборов, другие – на делегировании кандидатов от предприятий и общественных организаций», - говорит Сергей Викторович.

В итоге сошлись на том, что выборы - затратное мероприятие, которое потребует дополнительного финансирования, а потому вариант с делегированием представителей более приемлем. К тому, же все кандидаты будут проходить еще и через депутатский отбор.

Но не только финансовый вопрос был основным аргументом «против». «Почему мы еще отказались от идеи самовыдвижения, - продолжает Васин. - Потому что нам хотелось, чтобы в Молодежный парламент пришли люди, которые уже что-то сделали, как-то себя зарекомендовали. А кто, как не коллектив, или товарищи по общественному объединению, смогут оценить достоин их коллега представлять интересы молодежи при Думе города или нет?».

Сургутская молодежь, которая войдет в состав нового органа, будет вовлечена в решение всех вопросов, касающихся жизни города – от социально-экономических до политических. «Но степень ответственности за принимаемые решения лежит только на депутатах Думы города. Именно они и будут принимать решения на заседаниях думы. У молодежной палаты будет экспертная функция», - подчеркивает лидер фракции единороссов Думы Сургута.

Депутат сургутской думы Дмитрий Пахотин в свое время принимал участие в проекте «Школа молодого политика», которая впоследствии стала толчком для старта его политической карьеры. Поэтому он считает, что молодежная палата для 30-летних суругутян станет хорошим социальным лифтом.

Положение о Молодежной палате размещено на сайте Думы города.