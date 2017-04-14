​Сургутянку ограбила помощница по дому

Накануне в дежурную часть УМВД России по г. Сургуту поступило сообщение от 28-летней девушки о краже. Она сообщила, что неизвестный злоумышленник из квартиры одного из домов на улице Игоря Киртбая похитил ювелирные изделия, принадлежащие потерпевшей. Сумма ущерба составила порядка 84 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка была установлена и задержана подозреваемая 1985 года рождения. Как выяснили полицейские, злоумышленница помогала потерпевшей по дому. Во время уборки в спальной комнате квартиры, подозреваемая заметила ювелирные изделия, и из корыстных целей решила совершить кражу», - рассказали в пресс-службе городской полиции.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет.