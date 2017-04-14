​Сургут загудит: в городе проверят работу сирен

Во вторник, 18 апреля, с 15.00 до 16.00 в Сургуте пройдет внеплановая проверка муниципальной системы оповещения и информирования населения с запуском электромеханических сирен и передачей учебной информации по каналам радио и телекомпаний.

«Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города информирует вас о том, что 18 апреля 2017 года с 15.00 до 16.00 в городе Сургуте будет проведена проверка муниципальной системы оповещения населения путём запуска электросирен и доведение единого сигнала «Внимание Всем!», - обратились к горожанам в городском управлении ГО и ЧС. - Услышав звук сирены жителям города необходимо включить приемник радиовещания или телевизионный приемник на любой местный канал и внимательно прослушать информацию, которую предоставит управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города».

Также граждан настоятельно просят быть внимательными к сигналам и сообщениям, передаваемым управлением по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.