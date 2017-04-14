​В Сургуте стартовал II Урбанистический форум // ВИДЕО

В Сургуте стартовал II Урбанистический форум, в котором принимают участие представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции города: архитекторы, дизайнеры, художники, краеведы, общественники, маркетологи. В качестве экспертов на форум приглашены известные городские модераторы, эксперты-практики, разработчики успешно реализованных городских концепций.

Ранее глава города Вадим Шувалов приглашал горожан принять участие в мероприятии. «У нас это будет не междусобойчик, а масштабный форум с приглашенными урбанистами из других городов. Например, к нам приедет Андрей Гнездилов, глава архитектурного бюро «Остоженка» из Москвы. Последний раз он был у нас в городе в 1999 году. Интересно, каким для него предстанет Сургут образца 2017 года?», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Прямую трансляцию с форума ведут на странице Вадима Шувалова в фейсбуке.