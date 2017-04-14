​Владимир Богданов: Новых скважин мы пока не запускаем

Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов рассказал «Известиям», что компания «полностью выполняет» взятые на себя обязательства по сокращению добычи нефти. Он заявил, что есть несколько способов, которыми пользуется компания для снижения производства. В частности, компания откладывает запуск новых проектов.

«Например, мы новые скважины пока не запускаем», — сказал он. По его словам, сокращение добычи нефти «Сургутнефтегазом» по итогам 2017 года, как и заявлялось, составит 400 тыс. т. То есть снизится с 61,8 млн т в 2016 году до 61,4 млн т. Добыча газа при этом останется на уровне прошлого года. Газа компания добыла в 2016 году чуть менее 10 млрд куб.

Эксперты издания полагают, что то, что компании пришлось отложить запуск новых проектов, может привести к стратегическим потерям в долгосрочной перспективе: некоторые месторождения будет в дальнейшем невыгодно разрабатывать, и у компании могут ухудшиться финансовые показатели.