​В подъезде жилого дома в Сургуте неизвестные подожгли детскую коляску // ФОТО

В четверг, 13 апреля, в 15.46 в дежурную часть поступило сообщение о возгорание в жилом доме на улице Пушкина, 25. На место происшествия прибыли четыре пожарных расчета. Уже в 15.51 огонь был локализован, в 16.00 — потушен, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Участники группы К-Информ во «ВКонтакте» сообщили, что горела детская коляска на четвертом этаже, которую подожгли неизвестные. По словам очевидца, весь подъезд и квартиры были задымлены.

Фото: vk.com/kinform