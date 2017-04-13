​В Сургуте уничтожили 15 кг польских грибов

В Сургуте уничтожили 15 килограммов шампиньонов, страна происхождения которых Польша. Выявили продукцию, запрещенные к ввозу в Россию, специалисты регионального управления Россельхознадзора. Запрещенная продукция уничтожена, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее в Сургуте были изъяты из продажи и также уничтожены 12 килограммов польского редиса.

Польские продукты питания запрещены ко ввозу на территорию РФ в связи с введением контрсанкций.