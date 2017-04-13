​В Сургуте задержан преступный авторитет: полицейские ищут пострадавших от его действий

В Сургуте сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области 32-летний гражданин ближнего зарубежья. Его подозревают в мошенничестве и вымогательстве. По оперативным данным, задержанный является активным членом уголовно-преступной среды.

«По версии следствия, около года назад мужчина обманным путем завладел денежными средствами в размере пятисот тысяч рублей, принадлежащими местному предпринимателю, после чего скрылся в неизвестном направлении. Оперуполномоченные в результате проводимого комплекса оперативно-разыскных мероприятий установили его местонахождение в городе Сургуте, после чего задержали его на съемной квартире. Мужчина был этапирован в город Тюмень», - сообщили в пресс-службе тюменской полиции.

Фото: 72.мвд.рф

Сейчас задержанный заключен под стражу. По данному факту следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 «Мошенничество, совершенное в крупном размере№ и частью 2 статьи 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса Российской Федерации.

У полиции есть основания предполагать, что фигурант может быть причастен к серии аналогичных преступлений, в том числе фактов вымогательств. Если вы обладаете какой-либо информацией, либо являетесь потерпевшим от действий данного лица, необходимо обратиться в органы внутренних дел по телефонам: 02 или (3452) 313-575.