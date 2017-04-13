​Четверо сургутян, обманувших страховую, приговорены к обязательным работам

В Сургуте вынесли приговор четверым местным жителям, которые признаны виновными по уголовному делу о мошенничестве в сфере автострахования.

«Двое подсудимых, познакомившись через интернет -ресурс с третьим подсудимым, в собственности у которого был автомобиль с механическими повреждениями, предложили последнему инсценировать дорожно-транспортное происшествие и получить страховую выплату. Совместно они подыскали еще одного соучастника, имеющего страховой полис ОСАГО, для участия в качестве виновника ДТП. Затем злоумышленники выехали на предположительное место аварии и произвели инсценировку ДТП. Далее они вызывали сотрудников ГИБДД для фиксации механических повреждений и составления необходимых документов», - рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры об обстоятельствах совершенного преступления.

После оформления фиктивного дорожно-транспортного происшествия виновники обратились в страховую компанию с заявлением о получении страховой выплаты на сумму 600 тыс. рублей. Однако они не смогли похитить деньги страховой организации, поскольку в выплате страхового возмещения им было отказано, а страховая компания обратилась в правоохранительные органы.

Суд с учетом позиции прокурора, приняв во внимание смягчающие обстоятельства, назначил каждому из виновных наказание в виде обязательных работ на срок от 200 до 350 часов.