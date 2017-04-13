​Сургутские школьники создали макет родного города своими руками

В рамках проекта «Сургут глазами детей» школьники города создали копии известных сургутских зданий. Среди них можно найти офисы градообразующих предприятий, учреждения культуры, старые и новые высотки. На выставке представлены порядка 200 проектов макетов из бумаги, картона и других материалов. Проходит она в холле школы № 19.

«Началось все примерно два месяца назад, когда на уроках по окружающему миру выяснилось, что младшие школьники знают о своем родном городе не так уж много. Чтобы обогатить их багаж знаний, предложили им придумать вопросы с вариантами ответов, касающиеся жизни, истории Сургута. Выбрали из представленных лучшие, провели анкетирование. И как-то на одном из уроков речь зашла о градообразующих предприятиях. Тема детей взволновала, именно они предложили сделать макеты зданий сургутских организаций. Мы согласились», - рассказала учитель начальных классов школы №19 Татьяна Карчебная.

Созданный по запросам школьников проект педагоги решили реализовывать в следующем учебном году, рассказали в окружном департаменте общественных и внешних связей. Наставники надеются, что экспозицию «Сургут глазами детей» увидят и на уровне России благодаря участию школы в одном из федеральных конкурсов. Пока же учителя с завидным постоянством обновляют экспонаты.