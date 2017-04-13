​Сотрудники Травматологической больницы Сургута приняли участие в акции по сбору кормов для подопечных общественного движения «Дай лапу»

Для подопечных регионального общественного движения «Дай лапу» сотрудники Травматологической больницы Сургута собрали около 30 килограммов корма. Также для кошек и собак приобрели специальные подстилки на липучках, пеленки и поводок.

Идея организовать сбор необходимого для животных появилась у сотрудников больницы неслучайно.

«У многих работников учреждения дома есть питомцы, которые являются полноправными членами семьи. Мы понимаем, что животным необходим определенный уход и внимание, - прокомментировала заместитель главного врача БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Светлана Алиева. - Наша помощь – капля в море. Больше хочется выразить благодарность организации «Дай лапу», они проводят масштабную работу в городе: занимаются профилактикой бешенства. Прежде чем устроить животное, они его прививают, стерилизуют, оказывают ветеринарную помощь. Будущие владельцы могут быть спокойны за здоровье питомца и, конечно, свое».

В Травматологической больнице Сургута подобные акции будут проходить регулярно.