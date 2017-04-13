​В Лянторе в ДТП пострадали четыре человека // ФОТО

В среду, 12 апреля, около 20.00 в Лянторе произошла автоавария, в которой пострадали четыре человека. 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» не предоставил преимущества в движении автомобилю ГАЗ. В результате 20-летний водитель «Волги» и трое его пассажиров 1998, 1996 и 1995 годов рождения получили телесные повреждения.

Фото пресс-службы ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки, по данным ГИБДД Югры, на территории округа зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествия, в которых восемь человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один несовершеннолетний.