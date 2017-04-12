​Ректоры СурГУ и УГПУ подписали соглашение о сотрудничестве

Ученые Сургутского государственного университета и Уральского педагогического университета продолжат совместные исследования в области развития сопоставительной политической метафорологии. Соглашение подписали ректоры университетов по итогам международной конференции «Лингвистическое образование на современном этапе: российский и зарубежный опыт», которая прошла в Сургуте 11 и 12 апреля.

«Обстановка в мире такова, что нужно учить язык друг друга, в том числе политическую коммуникацию», - объяснил профессор УГПУ актуальность темы научных исследований. Понимание национальных, культурных особенностей метафор, которые используют в публичных выступлениях лидеры разных стран, политических образов будет способствовать налаживанию отношений между государствами, считает профессор.

В управлении общественных связей и информационно-издательской деятельности СурГУ рассказали, что темы обсуждения на форуме были разнообразны. В течение двух дней участники конференции обсудили передовые методики преподавания иностранных языков, актуальные направления научных исследований в этой области.

«Сургутский государственный университет посвятил эту конференцию 15-летию первого выпуска специалистов в области лингвистики. И это не случайно. Мы живем в эпоху глобализации, которая охватывает все сферы человеческой деятельности. Наш округ не исключение. Развивается сотрудничество с другими регионами в области экономики, науки, культуры, образования. Иностранные языки становятся все более востребованными и значимыми с точки зрения нашей конкурентоспособности на глобальной арене. Лингвистика в сегодняшнем понимании — это и изучение иностранного языка, и знание основ межкультурной коммуникации. СурГУ решает эти задачи подготовки региональных кадров. Разработанные в университете программы и курсы обучения иностранным языкам способствуют повышению квалификации специалистов региональных предприятий и организаций, поощряют интерес школьников к изучению иностранных языков», - подчеркнула в приветственном адресе директор департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Елена Шумакова.

В научном форуме приняли участие авторитетные в области лингвистики эксперты: Каролин Вестбрук (Университет Саутгемптон Солент, Великобритания), Тимоти Томпсон (г. Тэджон, Южная Корея), Анатолий Чудинов (УГПУ, г. Екатеринбург), Виктория Клейменова (РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург), Елена Боголюбова (Представительство Департамента экзаменов Кембриджского университета, г. Санкт-Петербург).

Тон профессиональной дискуссии задали доклады пленарного заседания. Каролин Вэстбрук посвятила свое выступление развитию особого направления в изучении английского языка академического письма. Это навыки написания научных статей, которые требуют знания не только общеупотребительной, но и специальной лексики, применяемой в различных сферах. Лингвисты СурГУ планируют развивать это направление в сотрудничестве с Университетом Саутгемптон Солент. Заведующий кафедрой методики преподавания английского языка и перевода СурГУ Ибрагим Курбанов считает эту работу крайне важной: «Есть идея организовать онлайн курсы у нас в вузе, надеюсь, она будет поддержана и реализована».