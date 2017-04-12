​Друг Романа Калашникова, которому грозит смертная казнь в Индонезии, сообщил о переносе судебного заседания

В среду, 12 апреля, должно было состоятся первое судебное заседание по делу сургутянина Романа Калашникова, которому грозит в Индонезии смертная казнь. Однако, как сообщил siapress.ru друг молодого человека Виктор, заседание перенесли на неделю из-за неявки свидетелей.

Как сообщалось ранее, Калашникова обвиняют в контрабанде наркотиков. В декабре 2016 года его задержали при попытке ввезти на Бали три килограмма гашиша. Подробнее о его истории можно почитать здесь.

На нынешнем заседании должен быть определен график соответствующих судебных заседаний по делу обвиняемого. Ранее к сургутянину был допущен Почётный консул России на острове Бали. Нарушения норм индонезийского законодательства в отношении российского гражданина не зафиксировано.

Отметим, что родственники и близкие Романа распространяют в социальных сетях сообщение, из которого следует, что молодого человека «подставили», а найденные у него наркотики попросил перевезти его знакомый под видом «безобидной посылки». Официально эта версия пока не озвучивалась.

Ранее в интернете было опубликовано видеообращение Романа Калашникова, в котором рассказал о том, что его ждет, если его приговорят к смертной казни, и поблагодарил тех, кто участвует в его судьбе. Близкие Романа и он сам надеются, что высшей меры удастся избежать и ведут сбор 50 тысяч долларов. Сейчас у Калашникова есть адвокат. Они пытаются пойти на сделку со следствием и судом, чтобы избежать казни. Но сургутянина в любом случае ждет серьезное наказание: от 10 лет до пожизненного срока. Молодой человек в видеообращении отметил, что, если собранные средства не помогут ему, то пойдут на благотворительность.