​В Сургутском районе за неделю изъято более 150 единиц контрафактного товара

Сотрудниками ОМВД России по Сургутскому району за неделю из незаконного оборота изъято более 150 единиц контрафактного товара. Среди них кроссовки, зажигалки, DVD-диски, спортивный костюм и незамерзающая жидкость.

Так, из торговых центров города Лянтора полицейские изъяли кроссовки, которые продавались под брендами известных фирм по производству спортивной одежды. Однако документы, дающие право на реализацию продукции с символикой известного бренда, у предпринимателей отсутствовали.

В отношении предпринимателей составлен административный протокол по ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование чужого товарного знака». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание для юридических лиц – административный штраф до двухсот тысяч рублей с конфискацией товаров.

Также, в одном из магазинов в 6 микрорайоне города Лянтора полицейские изъяли 15 DVD-дисков с записями художественных фильмов, имеющих признаки контрафактности. В отношении индивидуального предпринимателя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ «Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав». Ему грозит наказание в виде штрафа до сорока тысяч рублей с конфискацией товара.