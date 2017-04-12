​23-летний сургутянин шесть суток проведет под арестом за публикации в соцсети

23-летний житель Сургута приговорен судом к шести суткам административного ареста за распространение экстремистских материалов. Их молодой человек на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в свободном доступе для других пользователей.

«Согласно ст. 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения», - напомнили в пресс-службе прокуратуры Югры.

Отметим, что в житель Нефтеюганска также пойдет под суд за публикации в соцсети. Его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.