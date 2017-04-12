​Сургутские власти определились с месторасположением автовокзала

Во время заседания комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию городской думы, которое состоялось 11 апреля, чиновники администрации рассказали об окончательном решении по месторасположению будущего автовокзала. Соответствующие изменения в генплане были вынесены на обсуждение.

Согласно им, уже не раз упоминавшаяся Грибоедовская развязка станет местом расположение будущего автовокзала. «Основными критериями при выборе места была близость к выездам из города, железнодорожному вокзалу и дороге на аэропорт. Из всех возможных вариантов этот наиболее оптимален с точки зрения транспортной доступности», - рассказал подробности директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

Депутаты высказали опасение, что предлагаемое месторасположение может нагрузить дорожную сеть в этом районе города. «Там рядом Аура, там рядом железнодорожный вокзал. Не получится ли так что транспортные потоки от них наложатся на транспортный поток от автовокзала и создадут еще большие проблемы на дорогах?» - высказал сомнения депутат Эдуард Иваницкий.

Кроме того, высказались и уже не раз обсуждавшиеся предложения совместить автовокзал с железнодорожным. Однако Алексей Фокеев прямо сказал, что такой вариант вряд ли возможен. «По проекту реконструкции железнодорожного вокзала предполагается создание большого количества парковочных, которых, как многие знают, на привокзальной площади мало. Автовокзал делать там просто негде. Кроме того, ж/д вокзал принадлежит РЖД и распоряжаться чужим объектом мы не можем», - заявил глава департамента архитектуры и градостроительства.

Одной из главных проблем остается самый главный вопрос – строительство вокзала. Депутаты и чиновники прямо сказали, что денег у города на такой объект просто нет. В связи с этим, основным вариантом рассматривается помощь инвестора. А с этим пока проблема.

«Насколько я помню, один инвестор проявлял заинтересованность в строительстве. Однако, как я понимаю, он уже не собирается входить в проект», - рассказал депутат Богдан Гужва.

Причины высказывали разные. Наиболее вероятной, по мнению чиновников и депутатов, видится конкуренция со стороны торгового центра «Аура», которая серьезно снижает коммерческую привлекательность автовокзала для инвестора. В конечном итоге депутаты поддержали изменения в генплане. Открытым только остается вопрос: кто и когда построит ожидаемый многие годы автовокзал?