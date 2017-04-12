​В Сургутском районе без вести пропал мужчина // ФОТО, ОРИЕНТИРОВКА

Полиция Сургутского района просит помощи в розысках 39-летнего Александра Рудакова. Мужчина около 16.00 27 марта ушел из дома, расположенного по адресу: г.п. Барсово, ул. Апрельская, д. 5. До сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: на вид 37 - 40 лет, рост 180 см., плотного телосложения. Волосы темно-русые длиной до плеч и зачесаны назад, имеются лобные залысины. Носит очки.

Был одет: пуховик черного цвета с капюшоном, спортивные штаны серого цвета, красная футболка и замшевые черные ботинки.

Особые приметы: на правом предплечье имеется татуировка в виде змеи, обвивающей меч.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении данного гражданина, просят сообщить по телефонам: (8-3462) 74-73-41 уголовный розыск, (8-3462) 74-60-02 дежурная часть, мобильный телефон сотрудника уголовного розыска 8-922-79-86-121 или 102 (со стационарного и мобильного звонок бесплатный)