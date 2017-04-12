​В Сургутском районе злоумышленники уничтожили 0,3 га лесного покрова для обустройства автозимника

В Сургутском районе уничтожено 0,3 га лесного покрова во время обустройства автозимника и временных зимних проездов к производственным объектам Гавриковского месторождения. Кто выполнял это работу — не установлено. Но уже возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны окружающей среды при производстве работ.

По версии следствия, работы проводились с февраля по март 2017 года на одном из лесных участков Сургутского района. Следователи вместе со специалистами Природнадзора Югры осмотрели место происшествия с вертолета.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления. Принимаются меры к установлению организаций и конкретных лиц, которые допустили нарушения законодательства, повлекшие тяжкие последствия для окружающей среды», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Югре.

В ведомстве попросили граждан сообщать о совершении на территории округа преступлений экологической направленности.