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​В Сургуте появятся новые снежные полигоны

Чиновники городской администрации представили изменения в генеральном плане

Фото: sitv.ru
Фото: sitv.ru

В ходе состоявшегося сегодня заседания комитета сургутской думы по городскому хозяйству и перспективному развитию города чиновники администрации представили изменения в генеральном плане. Согласно им, в Сургуте должно появиться два новых снежных полигона: у кольца ГРЭС и в районе Заячьего острова.

Проектов снежных полигонов пока нет, но чиновники не исключают, что на них могут появиться снегоплавильные установки.

«На данный момент для нас главное внести изменения в генплан, а подробности проектов мы обсуждать позже. В этом году мы все равно не сможем начать строительство, хотя бы по экономическим причинам – в бюджет расходы не заложены, а это порядка 25 миллионов», - рассказал заместитель главы города Николай Кривцов.

Однако депутаты оказались не в восторге от идеи строительства полигона в пойме Оби. Главными скептиками выступили спикер Надежда Красноярова и председатель комитета Виктор Пономарев.

«Мы в прошлом году решили, что в пойме у нас не будет никаких полигонов. Больше того – из прокуратуры пришло предписание, которое категорически не рекомендовало нам делать этого. Все это из экологических соображений, и я с ними согласна», - высказала свое мнение председатель думы Надежда Красноярова.

Однако, как выяснилось, в том же районе по генплану должен появиться еще один полигон только частный. Земля уже сдана в аренду до 2019 года, говорит директор департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев.

«На данный момент арендатор еще не проводил никаких работ на этом участке, но у него есть время до 2019 года. Если к этому сроку там не появится снежный полигон, то аренда просто прекратится. Та территория, на которой планируем строить мы, сейчас принадлежит управляющей компании ДЕЗ ЦЖР. У них срок аренды заканчивается в мае этого года», - разъяснил ситуацию Алексей Фокеев.

Депутатов это однако не убедило и они проголосовали против строительства в пойме Оби снежного полигона.

«Если там будет снежный полигон, то сколько мусора и грязи будет сливаться в реку? Мы не для того в прошлом году отказались складировать там снег, чтобы сейчас давать задний ход и заливать Обь отходами. Я всецело поддерживаю создание снежного полигона возле кольца ГРЭС, но категорически против проекта на Заячьем острове. Частный инвестор там пусть строит, но муниципалитет не должен создавать снежный полигон в пойме», - подвел итог Виктор Пономарев.

Помимо упомянутых проектов, продолжается создание снежного полигона на улице Аэрофлотской. Таким образом к следующему зимнему сезону город скорее всего подойдет с двумя снежными полигонами, говорят чиновники.


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Сегодня в 19:13, просмотров: 156, комментариев: 1


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Комментарии:
zarnica86
не нравится
Сегодня в 19:20
ахаха к Лету! а цветочные поляны к зиме откроют

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