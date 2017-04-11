​За сургутский Дом пионеров возьмутся специалисты из Тюмени

Вопросом реконструкции Дома пионеров занялись специалисты из Тюмени. Они уже встретились с главой Сургута Вадимом Шуваловым и высказали свое мнение. В частности, тюменцы считают, что работу можно сделать в короткие сроки.

«Были в гостях специалисты из Тюмени. Они тщательно изучили наш Дом пионеров и пришли к выводу, что его можно восстановить с минимальными потерями и в короткие сроки. Теперь будем ждать от них экспертного заключения по этому вопросу. На следующей неделе, думаю, соберемся нашим попечительским советом и наметим конкретный план действий», - написал градоначальник на своей странице в соцсети.

Напомним, в середине марта было принято решение провести в масштабную реконструкцию старейшего в городе здания. Это стало возможным, благодаря тому, что нашлись спонсоры для проведения работ.

На прошлой неделе Вадим Шувалов запустил голосование, предложив сургутянам решить, как использовать здание после реконструкции. В частности, в Доме пионеров может быть расположен музей, выставочная или дискуссионная площадка или детский центр творчества. Отметим, что голосование продолжается.