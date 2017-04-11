​Пенсионерка из Сургутского района перевела деньги мошенникам, не распознав их в соцсети

58-летняя жительница Сургутского района лишилась денег из-за действий мошенников. Потерпевшая рассказала полиции, что в одной из социальных сетей к ней в друзья добавилась давняя знакомая, которая предложила выгодно приобрести бонусы для совершения покупок на сайте в сети Интернет. Женщина сообщила номер своей банковской карты и код, который пришел ей в СМС-сообщении, после чего со счета пострадавшей было списано более восьми тысяч рублей. Оказалось, что страницу ее знакомой взломали мошенники.

«По данному факту отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - сообщили в пресс-службе районной полиции.

ОМВД России по Сургутскому району настоятельно рекомендует гражданам быть более бдительными: «Никогда и никому не передавайте данные своей банковской карты. Будьте внимательны при общении в социальных сетях, убедитесь, что действительно разговариваете со знакомыми Вам людьми. Помните, что мошенники очень изобретательны и постоянно придумывают новые способы обмана».