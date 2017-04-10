​В Сургуте из спецшколы сбежали два подростка

В Сургуте разыскивают двух подростков, сбежавших из спецшколы в субботу, 8 апреля. «Подростки 15 и 13 лет самовольно покинули расположение спорткомплекса, где в субботу проводились соревнования по борьбе. В настоящее время между личным составом управления распространены ориентировки, ведется поиск несовершеннолетних», — сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. Беглецов ищут на территории Сургута и близлежащих районов.

Напомним, сургутская учебно-воспитательная школа для несовершеннолетних правонарушителей в феврале этого года оказалась в центре скандала. В отношении 17-летнего воспитанника учреждения возбуждены уголовные дела по обвинениям в вымогательстве, изнасиловании и истязаниях с применением пыток.