​В Сургуте двое подростков украли из магазина несколько десятков шоколадных яиц

В Сургуте два подростка 17-ти и 16-ти лет совершили дерзкое ограбление магазина, похитив с витрины несколько десятков шоколадных яиц. По словам директора торговой точки, ущерб от их действий составил больше пяти тысяч рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Как оказалось, один из них уже привлекался к административной ответственности за хулиганство.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до пяти лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Сургуту.