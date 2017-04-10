​Два жителя Сургута, задержанные с четырьмя килограммами синтетики, приговорены к длительным срокам заключения

Сургутский городской суд вынес приговоры двум местным жителям, которые признаны виновными в покушении на сбыт наркотиков. Одному виновному назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 200 тыс. рублей, другому – в виде 9 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 100 тыс. рублей. Отбывать наказание осуждённым предстоит в исправительной колонии строгого режима.

«Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что в июне 2016 года подсудимые с целью распространения синтетических наркотических средств через сеть «Интернет», а также путем создания в различных местах города тайников, приобрели в Челябинске у неустановленного следствием лица наркотические средства. В нескольких километрах от Сургута их автомобиль был остановлен на посту ДПС. В ходе досмотра машины было обнаружено и изъято более 4 кг наркотиков», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.