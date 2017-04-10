​Новый операционно-реанимационный корпус сургутского кардиоцентра готов к работе

Новый операционно-реанимационный корпус кардиоцентра Сургута осмотрел заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов, сообщается на сайте правительства округа. Новое отделение строили три года, инвестиции в него превысили 1,4 млрд рублей. Это, по словам главного врача ОКД Ирины Урванцевой, позволит повысить в два раза пропускную способность операционных, увеличить мощность отделения анестезиологии и реанимации, а также выделить отдельно детский операционно-реанимационный блок.

«Сегодня увидел самый современный по подходу и по самым разным параметрам кардиоцентр. Здесь реализованы все мировые практики. Особенно я хочу сделать акцент на проработку деталей в корпусе. Здесь подумали обо всем: о безопасности, настроении пациентов, об их родственниках, которые волнуются за исход операции. Без лишней скромности скажу, что кардиоцентр готов для проведения операций по пересадке сердца. Условия позволяют», — отметил Всеволод Кольцов.

После осмотра здания Всеволод Кольцов поделился с журналистами идеями, которые планируют воплотить в системе здравоохранения Югры в ближайшее время: «В отличие от других регионов, у нас система оказания высокотехнологичной помощи децентрализована по всему округу. И сейчас мы ищем инструмент, который позволил бы им конкурировать за пациента. Мы планируем ввести сертификат, который позволил бы пациенту самому выбирать учреждения для лечения, исходя из его рейтинга. Для руководителей центров это будет дополнительный стимул для того, чтобы лучше работать. По принципу – ты должен заинтересовать больного».