​В Сургуте состоялся Кубок города по спортивному туризму в закрытых помещениях

На базе центра спортивного туризма и парашютного спорта «Сибирский легион» прошел открытый Кубок города по спортивному туризму в закрытых помещениях. Участие в соревнованиях приняли команды из Сургута, Нижневартовска, Самотлора и Сайгатина. Распределение призовых мест осуществлялось по разделению на возрастные группы: дети 2007 года рождения и младше, 2005-2006 годов, и ребята достигшие 16-ти лет. Также в соревнованиях принимали участие уже мастера спорта.

«Мы ежегодно проводим соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях. Это наша приятная традиция! Хочу отметить, что помимо зрелищности, этот вид спорта развивает в ребенке выносливость и характер. Например, когда мы выезжаем с детьми в поход, на горы Кавказа, они ведут себя там крайне самостоятельно и уверенно. А все потому, что могут умело применять на практике то, чему научились здесь», - рассказывает главный судья соревнований Ислам Улаков.

Фото: vk.com/mediasurgut