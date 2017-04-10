​В Сургуте пройдет II урбанистический форум «Среда со смыслом»

14 и 15 апреля в Сургуте в гуманитарном корпусе СурГУ на улице Энергетиков, 8 состоится II Урбанистический форум «Среда со смыслом». Организовано мероприятие центром прикладной урбанистики при поддержке администрации города. На сайте urban-ugra.ru открыта регистрация на форум. «Форум открыт для всех желающих, кому небезразлична судьба Сургута, кто хочет узнать что-то новое, познакомиться с интересными людьми, и с пользой провести время», - подчеркивают организаторы.

«Для каждого Сургут свой. И сейчас важно найти те общие ценности, признаки, бренды, которые объединят горожан и добавят в городскую среду – смысл. И этот смысл должен найти свое отражение в физической среде: дворах, улицах, парках, скверах, архитектуре, освещении, навигации. И культурных событиях: праздниках, фестивалях, соревнованиях, форумах. Именно для этих целей соберутся представители власти, бизнеса, креативной экономики — дизайнеры, художники, архитекторы, маркетологи, общественники и другие активисты», - отмечается в пресс-релизе мероприятия.

Подробнее участники форума остановятся на перезагрузке четырех пилотных мест города: улицы Университетская от Газпрома до строящегося бассейна, сквера на пересечении улиц Островского и Мира рядом со строящимся храмом, сквера Молодежный и парка «Новые ключи».

Также те, кто станет участником форума, узнают, что такое креативная экономика, портфель брендов и культурная политика.

Модерировать форум будут приглашенные эксперты — основатель сети центров прикладной урбанистики, преподаватель кафедры урбанистики МГУ Святослав Мурунов, директор Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики, эксперт в области транспорта и дорожного хозяйства, член Градостроительного совета Фонда «Сколково» Михаил Блинкин, главный архитектор крупнейшего в России архитектурного бюро «Остоженка» Андрей Гнездилов, эксперт в области коммерческой недвижимости Гильдии управляющих и девелоперов Санкт-Петербурга, сооснователь Центра прикладной урбанистики г. Санкт-Петербург Борис Юшенков, ландшафтный архитектор, разработчик концепции Крымской набережной в Москве Анна Андреева и средовой архитектор г. Вологда, автор фестиваля «Курбанистика» Михаил Приемышев.