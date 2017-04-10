​Сургутянин Роман Калашников записал прощальное видеообращение // ВИДЕО

Житель Сургута Роман Калашников, который в Индонезии обвиняется в контрабанде наркотиков, записал прощальное видеообращение, которое опубликовал Life. Напомним, что сургутянину грозит высшая мера: последнее судебное заседание пройдет 12 апреля. Подробности этого дела мы сообщали здесь: известно, что близкие начали сбор средств на дорогостоящего адвоката с тем, чтобы он помог заменить расстрел на более мягкое наказание. По словам Калашникова, если средства не будут собраны, вся сумма, которую удастся собрать, пойдет на благотворительность.

«В Индонезии за контрабанду предусмотрена смертная казнь, ее проводят на острове, — говорит он в видеозаписи. — У приговоренного есть выбор: расстреляют его с закрытыми или открытыми глазами. Также можно выбрать, будут стрелять в голову или грудь. Выстрел в голову чреват только тем, что будет обезображен труп. Но были случаи, когда люди, выбравшие выстрел в сердце, из-за неудачного попадания долго умирали после ранения. По закону солдатам запрещено добивать приговоренного. Из десяти стреляющих солдат настоящие пули только у одного, они не знают, кто из них казнит человека».