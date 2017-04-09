Утром в воскресенье, 9 апреля, в районе Нижневартовска пропал вертолет «Робинсон», выполнявший рейс из Сургута в Ноябрьск. На борту находились два человека. По данным siapress.ru, экипаж запросил помощи, находясь в 90 км от Нижневартовска, затем перестал выходить на связь. Спасательные службы организовали поиск вертолета. По предварительным данным, машина потерпела крушение и уже обнаружена специалистами уральского авиационного поисково-спасательного центра, находившиеся на борту выжили.
В районе Нижневартовска потерпел крушение вертолет, выполнявший рейс из Сургута в Ноябрьск
Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter
Сегодня в 14:35, просмотров: 344, комментариев: 0
Современный охотник: кто он? Станислав Черепанов // ONLINE 12 апреля в 14:00