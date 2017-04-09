​В районе Нижневартовска потерпел крушение вертолет, выполнявший рейс из Сургута в Ноябрьск

Нам не страшен синий кит

И, если честно, для меня выражение: «предупреждён – значит вооружен», которым аппелируют паникёры, совсем не имеет веса. Ведь мы уже предупреждены о мандаринах с веточками или о таблетках Парацетамола с проволокой внутри, даже об огненной фее Винкс…