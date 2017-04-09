​В Сургуте задержали распространителя наркотиков // ФОТО

В Сургуте задержан гость города из ближнего зарубежья. В кармане куртки 21-летнего молодого человека обнаружили семь свертков, внутри каждого из которых находилось вещество синтетического происхождения общей массой более 140 граммов. Его подозревают в распространении наркотиков. По данным полицейских, он прибыл в город, чтобы продавать зелье.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств», санкция данной статьи предусматривает наказание лишением свободы на срок до 20 лет. Злоумышленник задержан в порядке ст.91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания, сообщили в пресс-службе городской полиции.