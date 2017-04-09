Сургутянин, которого могут казнить в Индонезии, записал видеообращение: «Если собранные деньги не помогут мне, они пойдут на благотворительность» // ВИДЕО

Сургутянин Роман Калашников, который ждет суда в индонезийской тюрьме, записал видеообращение, в котором рассказал о том, что его ждет, если его приговорят к смертной казни, и поблагодарил тех, кто участвует в его судьбе.

Ролик опубликовал «Лайф». Агентство назвало видео «прощальным». Однако близкие Романа и он сам надеются, что высшей меры удастся избежать. Пока же Роман рассказал, что его ждет, если нанятый адвокат и 50 тысяч долларов не помогут: «В Индонезии за контрабанду предусмотрена смертная казнь. Ее проводят на острове. Приговоренного приводят на площадь, огороженную высокими стенами, ставят перед шеренгой из десяти солдат, вооруженных винтовками. У приговоренного есть выбор: расстреляют его с закрытыми глазами или с открытыми. Также можно выбрать, будут стрелять в голову или грудь. Выстрел в голову чреват только тем, что будет обезображен труп. Но были случаи, когда люди, которые выбирали выстрел в сердце, из-за неудачного попадания умирали после ранения долгое время. По закону солдатам запрещено добивать приговоренного. Из десяти стреляющих солдат настоящие пули только у одного, они не знает, кто из них казнит человека».

Сейчас у Калашникова есть адвокат. Они пытаются пойти на сделку со следствием и судом, чтобы избежать казни. Но сургутянина в любом случае ждет серьезное наказание: от 10 лет до пожизненного срока. Молодой человек поблагодарил всех, кто участвует в его судьбе и помогает собрать деньги. Он отметил, что, если собранные средства не помогут ему, то пойдут на благотворительность.

К Роману уже был допущен Почётный консул России на острове Бали. Нарушения норм индонезийского законодательства в отношении российского гражданина не зафиксировано.

Сургутянина задержали 11 декабря при попытке ввезти на Бали три килограмма гашиша.