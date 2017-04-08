​В Сургуте прошла акция солидарности с жителями Санкт-Петербурга // ФОТО

Десятки жителей Сургута в субботу, 8 апреля, собрались на площади у Сургутского государственного университета на акцию памяти жертв теракта, совершенного 3 апреля в метро Санкт-Петербурга.

«Сегодня вместе с жителями Сургута вышли к университету на акцию солидарности с жителями Санкт-Петербурга, где произошел страшный теракт. Горжусь, что живу в городе с такими неравнодушными людьми. А те, кто замышляет что-то подобное, пусть знает — мы их не боимся и презираем. Эти нелюди ответят за свои поступки!», - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Вадим Шувалов.

На мероприятии присутствовали представители администрации и думы города, педагогическая и студенческая общественность, врачи и представители иных профессий.

В числе выступающих на митинге был и благочинный Сургутского благочиния, настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца протоиерей Антоний Исаков, уточняется на странице Ханты-Мансийской митрополии в соцсети. В своем слове он призвал верующих молиться об исцелении выживших и об упокоении погибших, а неверующих – проявить сочувствие к пострадавшим. «Нужно иметь в себе и прививать своим детям долю некоторого здорового скептицизма, для того, чтобы критически осмысливать те ролики, те листовки, которые попадают им в руки», — сказал он.

Акции памяти прошли в Ханты-Мансийске, Нижневартовске и Нефтеюганске. На центральной площади окружной столицы к специально установленному знаку Петербургского метрополитена – букве «М» синего цвета - хантымансийцы могли возложить цветы и поставить свечи в память о погибших в террористическом акте. Участникам мероприятия вручали нагрудные ленточки со словами «Вместе против террора».

Фото: vk.com/public126576411