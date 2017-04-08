​В Сургуте под лед реки Сайма провалился мужчина

В четверг, 6 апреля, под лед реки Сайма провалился 39-летний мужчина. Жизнь ему спас очевидец, который вовремя сообщил о произошедшем в единую дежурную диспетчерскую службу города. На место происшествия прибыла дежурная смена спасателей. Мужчина был доставлен на берег и передан бригаде скорой медицинской помощи.

В управлении по делам ГО и ЧС Администрации города предупреждают, что выходить весной на лед водоемов не просто опасно, а категорически запрещено. Зимний лед весной под воздействием солнечных лучей и усилившегося течения рек теряет свою прочность.

Если вы все-таки провалились под лед, не впадайте в панику: сбросьте с себя тяжелую обувь и одежду; широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой; обопритесь о край полыньи, медленно ложась на живот или спину; переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает вас под лед; старайтесь без резких движений выбраться на лед, заползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги, широко их расставив; воспользуйтесь плавающими поблизости или возвышающимися над водой предметами; выбравшись из полыньи, откатитесь от нее и ползите в ту сторону, откуда пришли.

Если на Ваших глазах провалился человек: немедленно сообщите о происшествии на короткий номер 112; крикните пострадавшему, что идете на помощь; приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки; по возможности подложите лыжи или фанеру, чтобы увеличить свою площадь опоры; не подползайте к самому краю полыньи, иначе можно оказаться в воде; ремни или шарф, любая доска, жердь, лыжи помогут Вам спасти человека, бросать связанные предметы нужно на 3-4 м; при оказании помощи необходимо обязательно лечь на лед, подать пострадавшему палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь выбраться из воды; затем доставить пострадавшего в теплое помещение, растереть насухо, переодеть, напоить горячим чаем; при необходимости оказать первую медицинскую помощь или доставить в медицинскую организацию.