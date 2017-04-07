​Сургутские полицейские выявили нарушения в сфере миграционного законодательства

На территории Сургута проходят мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного учёта, а также проверке иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность без разрешения на территории России.

Так, в ходе оперативно-профилактического мероприятия, сургутскими полицейскими накануне выявлен факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.

Мужчина 1963 года рождения зарегистрировал у себя 4 иностранных гражданина, которые фактически по данному адресу не проживали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.