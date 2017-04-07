​Нино Катамадзе даст в Сургуте сегодня концерт

Джазовая дива Нино Катамадзе уже в Сургуте: напомним, сегодня в большом зале Сургутской филармонии она представит альбом Yellow, ставший шестым в ее «цветной серии». До него были черный, белый, голубой, красный и зеленый. К слову, альбом Green Нино также представляла в Сургуте в свое время.
В беседе с корреспондентом siapress.ru артистка рассказала, что цвета номерным альбомам она выбирает вместе с музыкантами группы Insight, с которой, кстати, работает более полутора десятков лет. Подготовку интервью с Нино мы прервем сегодня в 20 часов с тем, чтобы вместе с вами послушать и посмотреть новую программу артистки.
Кстати, послушать альбом Yellow можно прямо здесь.
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