​В Сургуте планируют избавиться от частных извозчиков и внедрить безналичную систему оплаты в общественном транспорте

Власти Сургута, похоже, планируют всерьез взяться за пассажирские перевозки в городе. На встрече главы муниципалитета Вадима Шувалова с представителями автотранспортных компаний обсуждались сразу несколько серьезных вопросов, решение которых должны легализовать доходы таксистов и компаний общественного транспорта.

На отсутствие здоровой конкуренции на рынке услуг такси обратил внимание председатель Сургутской Ассоциации такси Максим Пулико. «Представители бизнеса предложили взять на вооружение опыт городов Сочи и Казани, которые за один год решили вопрос с устранением нелегальных такси. Глава города одобрил данное предложение», - рассказали в пресс-службе администрации города.

В уже проведенных и еще предстоящих совместных совещаниях с представителями силовых структур, налоговой службы, судебных приставов, сотрудников торгово-промышленной палаты и подразделений администрации города будут до конца года проработаны все нюансы, касающиеся решения в рамках правового поля.

Также в 2017 году планируется внедрение системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте. Нерешенных вопросов еще много. Сейчас в мэрии рассматривается вариант оплаты проезда как наличный, так и безналичный, с помощью банковских либо транспортных карт. Участники совещания подчеркнули, что внедрение системы позволит минимизировать наличный расчет в транспорте общего пользования, легализовать доходы перевозчиков, повысить прозрачность учета поездок в том числе представителей льготных категорий граждан, упростить и ускорить продажу билетов.