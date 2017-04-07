​Сургутяне вместе со всей страной напишут очередной Тотальный диктант

Апрель — традиционное время для испытания на грамотность: сургутяне примут участие в акции «Тотальный диктант», которая в этом году пройдет на 13 площадках.

Как обычно, всех желающих ждут к 13 часам в нескольких библиотеках, школах и на других площадках. В их числе — традиционно СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, однако, подчеркнем:

регистрация на эту площадку уже закрыта, поскольку количество мест в нашем атриуме ограничено.

Как зарегистрироваться на другие площадки?

Читайте здесь!

Тем, кто не успел записаться к нам, стоит отправиться в Центральную городскую библиотеку имени Пушкина на Республики, 78: там всех принимают без регистрации, возьмите только ручку. Также можно написать диктант онлайн.

В этот раз мы будем писать текст писатель Леонида Юзефовича, который рассказывает о его родных местах — городах Пермь, Улан-Удэ, Санкт-Петербург.

Как водится, после диктанта участникам мы дадим возможность проверить текст и соберем работы — с тем, чтобы отправить на проверку. Оценки — не только справедливы, но еще и анонимны: впрочем, самые застенчивые могут отказаться от выставления отметок и написать диктант только ради интереса и учета количества ошибок. «Участие в диктанте не принесет вам прибыли и славы, мы не раздаем пряники и почетные грамоты, но мы считаем всех наших участников настоящими героями! — говорят организаторы. — Участие в диктанте — это вызов себе, состязание, в первую очередь, с самим собой. И ваша оценка — это не ярлык, не клеймо, это повод выяснить, над чем стоит работать. Тотальный диктант — это весело, интересно, это возможность убедиться, что не вас одного бросает в дрожь, когда вы видите «девчЁнка» или слышите «позвОнишь». Вы еще раз убедитесь в том, что быть грамотным — это не просто нормально, это нужно и важно для каждого современного человека».