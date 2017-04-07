​В Сургуте столкнулись три автомобиля, пострадали два человека // ФОТО

В четверг, 6 апреля, в 08.50 в Сургуте на улице Островского столкнулись три автомобиля. Аварию спровоцировала 30-летняя женщина на автомобиле «Кадиллак», сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры. Она, выезжая с прилегающей территории, не уступила дорогу «Тойоте Лэнд Крузер». От удара внедорожник откинуло на встречную полосу, где он столкнулся с «Тойотой Камри». В результате аварии пострадали водитель «Кадиллака» и пассажирка «Тойоты Лэнд Крузера» 1979 года рождения.

Фото: ГИБДД Югры

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.