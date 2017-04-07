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​В сургутском дворе под машиной обнаружили подозрительный объект // ОБНОВЛЕНИЕ

Ничего опасного не нашли

Утро 7 апреля во дворе дома по улице Энергетиков 33 не задалось: под припаркованным автомобилем сотрудники управляющей компании увидели подозрительный предмет и вызвали полицию. Двор до сих пор оцеплен, работают кинологи.

Как передает корреспондент siapress.ru с места, прохожим не разрешают пользоваться мобильными телефонами из соображений безопасности.

ОБНОВЛЕНИЕ 10.09: Владелец автомобиля, под которым была обнаружена подозрительная коробка, похожая на почтовую бандероль, сообщил, что не знает, что может быть внутри. убедившись, что находка не взрывоопасна, полицейские забрали её для осмотра, оцепление сняли.

«Просьба предупредить детей, чтобы не поднимали ничего и не трогали на улице. Куклы, машинки, мягкие игрушки... Предупредите всех, кого сможете», — предостерегли жителей полицейские.

Правила поведения при обнаружении подозрительных предметов, а также при создании прочих подозрительных ситуаций читайте здесь.


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Сегодня в 09:18, просмотров: 396, комментариев: 0


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