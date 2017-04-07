В Сургуте около полуночи в четверг, 6 апреля, произошел пожар в доме № 3/2 на улице Дзержинского. По данным очевидцев происшествия, огонь охватил помещение на первом этаже в первом подъезде. В паблике «К-Информ» сообщается также о погибшем мужчине. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов, медики и полиция. Официальных данных о прошествии пока нет.
Очевидцы сообщили о гибели человека на пожаре в Сургуте
Горело помещение в доме на улице Дзержинского
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