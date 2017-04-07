​По факту ДТП под Сургутом, в котором погибли три подростка, возбуждено уголовное дело

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни четырех человек, будут устанавливать следователи Сургутского межрайонного следственного отдела. Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц).

Напомним, 2 апреля около 19.00 на 36 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись «Хундай Солярис» и КамАЗ. В результате аварии погибли водитель легкового автомобиля и трое несовершеннолетних пассажиров, 2003, 2002, 2001 годов рождения. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением, машину занесло и выбросило на встречку под грузовик.

«Первичные проверочные мероприятия по факту ДТП осуществлялись органами внутренних дел. По поручению и.о. руководителя следственного управления инициирована передача материала проверки из органов внутренних дел в производство следователей СКР. Расследование уголовного дела поставлено на контроль в аппарате следственного управления», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Фото: ОМВД России по Сургутскому району

Отметим, что 2 апреля ГИБДД округа информировала водителей о возможном росте количества ДТП из-за неблагоприятной погоды. Из-за метели и снегопада на дорогах было скользко, ухудшилась видимость. Способствовала ли непогода произошедшей трагедии, также предстоит установить следователям.